Ошибка может обойтись дорого: почему не следует вешать все ключи на одно кольцо

Если у вас привычка держать все ключи на одной связке, то в долгосрочной перспективе она может вам дорого стоить. Держать все ключи на одном кольце небезопасно.

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Как сообщает SantePlusMag, иметь брелок, полный ключей, не очень эстетичен. Он тяжел и, откровенно говоря, не очень практичен, когда вам нужно найти определенный ключ.

Кроме того, существует опасность потерять все ключи одновременно. А автомобильный ключ вообще может получить повреждение от соседства с другими металлическими предметами.

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Если вы повесите ключ от автомобиля и другие ключи на один держатель, это может повредить внутренние компоненты цилиндра зажигания. Поскольку разъем в автомобиле, куда вы запихиваете ключ, не рассчитан на вес больше веса ключа автомобиля.

"Итак, если вы положите все свои ключи в одно кольцо для ключей, каждая вибрация, удар или маневр будут иметь негативные последствия для его работы в долгосрочной перспективе. Результат: ваш автомобиль может не завестись или оставить вас посреди дороги в сломанном авто", – пишет издание.

Раньше мы сообщали, зачем ключи от авто заматывать в фольгу или класть в холодильник.

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