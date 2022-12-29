Оставят все проблемы позади: четыре знака зодиака начнут жизнь с чистого листа в 2023 году

Многие мечтают, что в новом году начнут жизнь с чистого листа, оставив позади все трудности и невзгоды. Однако везет только счастливчикам, рядом с которыми всегда удача.

По словам астрологов, радостные перемены возможны в жизни Тельцов, Дев, Скорпионов и Козерогов. Год Черного Водяного Кролика подарит им настоящую сказку.

Телец

Тельцы получат важные новости, связанные с работой или личной жизнью. Им могут сделать предложение по работе, которое сулит карьерный рост и большие доходы, что вскоре даже позволит приобрести недвижимость. Те, кто одиноки, встретят свою вторую половинку, причем это может произойти даже в новогоднюю ночь.

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Дева

Девы забудут о финансовых трудностях, от которых страдали в 2022 году. Звезды сулят им большие успехи на работе, выгодные контракты и новые перспективы. Черный Водяной Кролик принесет им удачу и счастье, мечты наконец начнут сбываться и вернут веру в лучшее. Особенно повезет тем, кто работает в сфере продаж.

Скорпион

2023 год будет очень удачным и для Скорпионов, они смело могут воплощать в реальность свои мечты. Уже в начале января они получат заманчивое предложение по работе, которое нельзя упустить. Уроженцы знака заявят о себе в профессиональной сфере и увеличат доходы в разы.

Козерог

Для Козерогов начало 2023 года будет особенно знаковым, поскольку они приобретут недвижимость, о которой давно мечтали. Это станет для них толчком, чтобы трудиться еще больше, ведь мотивация есть. На работе они могут получить повышение и занять руководящую должность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.