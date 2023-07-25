Освежает и утоляет жажду: рецепт смородинового морса
Чтобы извлечь из ягод пользу, не обязательно есть их каждый день, ведь можно приготовить домашний морс из черной смородины. Вам понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
Смородина – 500 г
Вода – 1.5 л
Сахар – 80 г
Мята – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Промойте и уберите смородину. Выложите ягоды в сотейник и разомните их.
2. Добавьте сахар, залейте ягоды крутым кипятком и варите на медленном огне до появления пузырьков.
3. Ягоды пропустите через сито. Полученный сок охладите, можно подавать.
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