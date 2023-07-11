Освежающий напиток за 2 минуты: рецепт огуречно-имбирной воды
Огуречно-имбирная вода быстро освежает и очень вкусна. Кроме того, она помогает организму детоксицироваться и укрепляет иммунитет.
Ингредиенты:
– Вода – 4 стакана
– Лимон – 2 шт.
– огурец – 2 шт.
– Имбирь – 30 г
– Мята – 5 г
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Способ приготовления:
1. Огурцы и лимоны промойте и нарежьте.
2. Очистите имбирь и натрите. Для рецепта понадобится 2 чайные ложки тертого имбиря.
3. Возьмите 20 листочков мяты, промойте.
4. Графин наполните графин водой и добавьте все ингредиенты. Поставьте воду в холодильник на 12-24 часа.
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