Освіжаючий напій за 2 хвилини: рецепт огірково-імбирної води

Огірково-імбирна вода швидко освіжає та дуже смачна. Крім того, вона допомагає організму детоксикуватись і зміцнює імунітет.

Інгредієнти:

– Вода – 4 склянки

– Лимон – 2 шт.

– Огірок – 2 шт.

– Імбир – 30 г

– Мʼята – 5 г

Читайте також: Знадобиться всього кілька хвилин: готуємо холодне лате вдома

Спосіб приготування:

1. Огірки й лимони помийте та наріжте.

2. Імбир очистіть імбир і натріть. Для рецепту знадобиться 2 чайні ложки тертого імбиру.

3. Візьміть 20 листочків мʼяти, промийте.

4. Графін наповніть графін водою і додайте всі інгредієнти. Поставте воду у холодильник на 12-24 години.

Радимо також звернути увагу на рецепт кавунового пива.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!