От мобильных операторов требуют обеспечить украинцев связью в период отключений света

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры, чтобы обеспечить бесперебойную связь даже при отсутствии света. Этот вопрос стал острым из-за многочисленных жалоб жителей Киевской области, которые сталкиваются с перебоями в мобильной связи во время отключений электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе КОВА, на заседании штаба Совета обороны Киевской области с участием представителей Vodafone, Киевстар и Lifecell было признано наличие проблемы и обсуждены пути ее решения. "Нет света – исчезает мобильная связь. Такие жалобы слышу в последнее время от жителей Киевщины очень часто", – подчеркнул Кравченко.

Вас также заинтересует: Киевстар не работает: в компании объяснили проблемы с мобильной связью и интернетом

Он отметил, что мобильные операторы согласились увеличить количество генераторов на станциях, предоставляющих связь. Это позволит им работать автономно в течение длительного времени. Будет произведена замена старых аккумуляторных батарей на новые, имеющие больший ресурс работы.

Кравченко подчеркнул, что люди не могут быть заложниками ситуации и не могут связаться со службами экстренной помощи.

"Пока времени нет. Придется наверстывать оперативно. Люди должны быть со связью", - добавил он.

Кроме того, Кравченко призвал мобильных операторов предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов на станциях связи. Он требует от операторов своевременно обновлять информацию о состоянии сети на своих сайтах и социальных сетях.

Раньше мы писали, какую зарядную станцию выбрать для квартиры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!