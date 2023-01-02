От нас не спрячешься: 66-я бригада показала как уничтожает врага в зимнем лесу (видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать технику противника, находя ее в густых лесах. От пристального глаза оператора дрона ВСУ не скроется ни один оккупант.

Очередными кадрами своей работы поделились военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины. Зимние прятки россиян можно посмотреть на видео, которое опубликовано в Facebook.

"Военные 66-й бригады находят и уничтожают российских оккупантов даже под прикрытием густого леса", - говорится в публикации.

На кадрах можно разглядеть яркую работу оператора дронов, показывающего, как взрывается танк врага.

Видео дня

Даже в густых зарослях деревьев оккупанты не смогли спрятать свою бронетехнику.

Что известно о 66-й отдельной механизированной бригаде (66 ОМБр)

Бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах.

В декабре 2022 года бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.

Напомним, что украинские защитники часто показывают яркие кадры с фронта.

Украинский летчик в колпаке Санта-Клауса и с белой бородой показал "праздничный" вылет. Таким образом, Воздушные силы Украины "поздравили" оккупантов.

Также своим поведением ранее насмешил вояка армии россии, пытавшийся прикрыться черным пакетом.

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