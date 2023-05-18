От разноцветного френча до мрамора: Топ-10 идей для маникюра на весну-лето (фото)

Маникюр многое говорит о личности и образе жизни. В теплое время года подарите своим ногтям бодрость, цвета и оригинальность. Классический и сдержанный – оставьте на потом.

UAportal вместе с Sante+ делится модными идеями для маникюра в 2023 году. Вдохновляйтесь и создавайте красивые дизайны на ногтях.

Подчеркните красивые ноги: Топ-10 идей для педикюра на лето (фото)

1. Френч с блестками конфетно-розового цвета

Френч в конфетно-розовом цвете, с блестками или жемчугом будет иметь изысканный и немного экстравагантный вид.

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2. Белый маникюр или "молочные ногти"

Белые ногти довольно популярны, ведь отлично смотрят как на коротких, так и на длинных ногтях. Также удачно сочетаются с цветом золотые кольца.

3. Фиолетовый французский маникюр

Хотите иметь весенний оттенок на ногтях? Без колебаний выбирайте французскую фиалку. Особенно стильным будет сочетание с чудесным основанием и зебристо-сиреневыми кончиками ногтей.

4. Разноцветный французский маникюр

Не ограничивайтесь одним цветом лака – сделайте яркий и веселый маникюр.

5. Цветочный маникюр

Такой нежный цветочный маникюр сделает вас принцессой, особенно изысканными акриловыми цветами. Добавьте золотые листья на несколько ногтей, чтобы создать более загадочный эффект.

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6. Мраморный розовый

Чтобы создать интересный дизайн на ногтях, обратите внимание на мраморный маникюр. Его можно украсить несколькими кусочками сусального золота.

7. Оранжевый французский маникюр на бежевой основе

Очень изящный и минималистичный френч оранжевого цвета, нанесенный на чудесное основание.

8. Прозрачные блестящие ногти

Если экстравагантность – мода дня, вот ценный совет: выбирайте прозрачные ногти и украсьте их блестками или очень тонким белым жемчугом. Такой дизайн будет очень эффектен под солнечными лучами.

9. Смайлики на ногтях.

Объедините смайлики, цветы, рамки, изгибы или фрукты в одном маникюре.

10. Узоры вишни

Украсьте свой французский маникюр веселыми и милыми вишнями, рифмующимися с летним настроением.

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Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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