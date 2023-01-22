Отдельные пенсионеры будут получать на 600 грн больше: кто может рассчитывать на повышение

В 2023 году некоторые категории пенсионеров получат доплаты. Они составят от 300 до 600 гривен.

Доплаты получат украинцы, которым в этом году исполнится 70, 75 и 80 лет. Как сообщает издание "На пенсии", эта норма установлена правительственным постановлением №849.

70-летние пенсионеры получат 300 гривен, те, кому исполнилось 75 лет – 456 гривен, а 80-летние украинцы к пенсиям получат доплату в размере 579 гривен.

"Стоит отметить, что эти доплаты индексируются, а значит, в марте нынешнего года они немного возрастут", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, что в текущем году индексация пенсионных выплат будет проведена после подсчета уровня инфляции. Пенсии должны возрасти на 5%.

Первоочередно индексацию пенсий проведут следующим категориям граждан – получающим страховые пенсии:

по возрасту,

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца,

за выслугой лет.

Минимальные пенсионные выплаты будут перечислены чернобыльцам с инвалидностью и участникам ликвидации аварии Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат зависят от средней заработной платы за предыдущий год.

После окончания военного положения в Украине также будут проиндексированы специальные пенсии для госслужащих, военных и ученых, сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

Тем временем Украина готовится к внедрению накопительной пенсионной системы. Ее должны запустить по окончании войны. Это означает, что у некоторых украинцев будет большая пенсия.

Украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

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