Окремі пенсіонери будуть отримувати на 600 грн більше: хто може розраховувати на підвищення

У 2023 році певні категорії пенсіонерів отримають доплати. Вони становитимуть від 300 до 600 гривень.

Доплати отримають українців, яким цього року виповниться 70, 75 та 80 років. Як повідомляє видання "На пенсії", ця норма встановлена урядовою постановою № 849.

70-річні пенсіонери отримають 300 гривень, ті, кому виповнилося 75 років – 456 гривень, а 80-річні українці до пенсій отримають доплату у розмірі 579 гривень.

"Варто зазначити, що ці доплати індексуються, а отже, у березні нинішнього року вони трохи зростуть", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України пояснили, що цього року індексація пенсійних виплат буде проведена після підрахунку рівня інфляції. Пенсії мають зрости зростуть на 5%.

Першочергово індексацію пенсій проведуть наступним категоріям громадян – тим, хто отримує страхові пенсії:

за віком,

за інвалідністю,

у зв’язку із втратою годувальника,

за вислугою років.

Мінімальні пенсійні виплати будуть перераховані чорнобильцям з інвалідністю та учасникам ліквідації аварії Чорнобильській атомні електростанції. Розміри цих виплат залежать від середньої зарплати за попередній рік.

Після закінчення воєнного стану в Україні також буде проіндексовано спеціальні пенсії для держслужбовців, військових та науковців, повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Тим чвсом Україна готується до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Її мають запустити після закінчення війни. Це означає, що деякі українці матимуть більшу пенсію.

Український уряд запускає пенсійну реформу. Зокрема йдеться про накопичувальну пенсійну систему. Очікується, що внески до Пенсійного фонду будуть йти як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. Більше про накопичувальну пенсію читайте у нашому матеріалі.

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