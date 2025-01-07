Отказался предоставлять документы работнику ТЦК и ударил его ножом: полиция выдвинула подозрение 45-летнему жителю Днепра.

На железнодорожном вокзале в Днепре 7 января произошел инцидент, во время которого 45-летний мужчина отказался предоставить представителю территориального центра комплектования (ТЦК) военно-учетные документы, а затем ранил полицейского ножом. По информации правоохранителей, конфликт возник, когда мужчина отказался предъявить военно-учетные документы для проверки.

После словесного спора он получил нож и нанес ранения работнику Днепровского районного управления полиции №1. Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

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Полицейский обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Нож, которым был совершен нападение, был изъят на месте происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности.

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