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Соціум

Перевірка висновків МСЕК: МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність

Ціхоцька Марія

Перевірка висновків МСЕК: МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність
МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ перевірило близько тисячі випадків щодо встановлення сумнівної інвалідності, які були передані правоохоронцями, і в результаті кілька висновків було скасовано. З його слів, правоохоронці передали до МОЗ понад 2 тисячі справ щодо сумнівної інвалідності, з яких наразі перевірено майже половину.

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За підсумками перевірок, інвалідність було скасовано у 188 осіб, а ще 388 направили на повторний огляд.Про це Ляшко розповів в етері ютуб-каналу МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.

"Рано чи пізно все стає очевидним, тому важливо діяти відповідно до законодавчих норм. Закликаю лікарів експертних комісій працювати виключно в межах правового поля", — підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що МОЗ визначило перелік діагнозів, за якими інвалідність буде встановлюватися довічно без необхідності щорічного переогляду. Це рішення планується впровадити у 2025 році.

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