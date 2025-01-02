Проверка выводов МСЭК: Минздрав отменил 188 выводов об инвалидности

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав проверил около тысячи случаев по установлению сомнительной инвалидности, которые были переданы правоохранителями, и в результате несколько выводов были отменены. По его словам, правоохранители передали в Минздрав более 2 тысяч дел по сомнительной инвалидности, из которых проверена почти половина.

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По итогам проверок, инвалидность была отменена у 188 человек, а еще 388 было направлено на повторное освидетельствование. Об этом Ляшко рассказал в эфире ютуб-канала Минздрава, передает Интерфакс-Украина.

"Рано или поздно все становится очевидным, поэтому важно действовать в соответствии с законодательными нормами. Призываю врачей экспертных комиссий работать исключительно в рамках правового поля", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что Минздрав определил перечень диагнозов, по которым инвалидность будет устанавливаться пожизненно без необходимости ежегодного пересмотра. Данное решение планируется внедрить в 2025 году.

Напомним, Байден поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине после рождественской атаки РФ.

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