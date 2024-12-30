Отключение света может стать более длительным: украинцам рассказали, к чему стоит готовиться

Энергетическая система Украины сохраняет свою целостность, несмотря на многочисленные вызовы и атаки агрессора. В январе украинцам стоит быть готовыми к вероятному увеличению продолжительности отключений света из-за сильных морозов и возможных новых ударов.

Такую информацию сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, в комментарии для "24 Канала". Он отметил, что с начала 2024 года Россия неоднократно осуществляла атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, включая объекты тепловой и гидрогенерации.

Недавние удары преимущественно были направлены на восточные и южные регионы Украины, где дефицит электроэнергии ощущается наиболее остро. Как отмечает Омельченко, восстановление генерационных объектов, таких как электростанции, требует значительно больше времени, чем замена трансформаторов, и может занимать до шести месяцев.

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В то же время энергетикам удалось стабилизировать работу системы, и сейчас масштабные отключения электроэнергии наблюдаются только на прифронтовых территориях. В декабре временные ограничения были зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской областях и на Юге Украины. Благодаря слаженной работе специалистов ситуация в этих регионах постепенно улучшается.

Январь обычно является одним из самых сложных периодов для энергосистемы из-за низких температур, которые вызывают рост потребления электроэнергии. Эксперт подчеркивает, что ситуация будет зависеть от нескольких основных факторов: погодных условий и риска новых атак на инфраструктуру. В случае суровой зимы продолжительность отключений может возрасти, поскольку система испытывает повышенную нагрузку на фоне уже существующих повреждений.

По словам Омельченко, тяжелая, однако контролируемая ситуация, вероятно, сохранится. "Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, скорее всего, в январе у нас возобновятся графики отключений, и их продолжительность может быть немалой", – отметил эксперт.

Основные вызовы для энергетики

массированные атаки: процесс восстановления поврежденных объектов длительный и требует значительных ресурсов.

погодные условия: низкие температуры увеличивают нагрузку на энергосистему.

ресурсные ограничения: нехватка оборудования и финансов усложняет ремонтные работы.

прифронтовые территории: эти территории остаются наиболее уязвимыми к перебоям с электроэнергией.

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