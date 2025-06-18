Ожидается 4-балльная магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 19 июня

Магнитные бури – это природное явление, возникающее вследствие повышенной солнечной активности. Они влияют на атмосферное давление, поэтому многие люди в эти периоды могут жаловаться на головную боль, усталость, раздражительность или даже нарушение сна. Больше бури ощущаются метеозависимыми людьми, но иногда даже теми, кто обычно не имеет подобных реакций.

Согласно прогнозу Центра космической погоды NOAA, 19 июня прогнозируется незначительный рост солнечной активности - до 4. Это означает, что организм может ощущать легкое влияние магнитного поля, но сильного ухудшения самочувствия не предполагается.

Следует помнить, что прогнозы обновляются регулярно — данные пересматриваются каждые три часа, поэтому ситуация может измениться.

Магнитные бури возникают вследствие мощных солнечных вспышек, когда к Земле устремляется поток заряженных частиц. Эти частицы сталкиваются с магнитосферой планеты, провоцируя геомагнитные колебания. Если К-индекс превышает отметку 5, буря уже считается мощной и ее последствия могут влиять не только на здоровье людей, но и на работу связи, навигационных систем и электроники. В некоторых случаях даже возможно возникновение полярного сияния.

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Чтобы легче пережить периоды геомагнитной активности, рекомендуется обратить внимание на режим сна, сбалансированное питание, снизить употребление кофе, алкоголя, соленой и жирной пищи. Употребление достаточного количества воды и легкие физические нагрузки могут улучшить самочувствие. Также полезны прогулки на свежем воздухе — особенно в тени или за пределами города, а контрастный душ или теплая ванна помогут снять напряжение и восстановить энергию. Избегание стрессов и эмоциональных нагрузок позволит легче перенести влияние бур, а людям с хроническими заболеваниями следует заранее подготовить лекарства и соблюдать спокойный ритм жизни.

Хотя предсказать, как повлияет магнитная буря на каждого конкретного человека, невозможно, внимательное отношение к своему самочувствию поможет уменьшить дискомфорт и лучше адаптироваться к естественным колебаниям.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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