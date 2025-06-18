Очікується 4-бальна магнітна буря: прогноз геомагнітної активності на 19 червня

Магнітні бурі — це природне явище, яке виникає внаслідок підвищеної сонячної активності. Вони впливають на атмосферний тиск, тому багато людей у ці періоди можуть скаржитися на головний біль, втому, дратівливість або навіть порушення сну. Найбільше бурі відчуваються метеозалежними людьми, але іноді — навіть тими, хто зазвичай не має подібних реакцій.

Згідно з прогнозом Центру космічної погоди NOAA, 19 червня прогнозується незначне зростання сонячної активності — до 4. Це означає, що організм може відчувати легкий вплив магнітного поля, але сильного погіршення самопочуття не передбачається.

Варто пам’ятати, що прогнози оновлюються регулярно — дані переглядаються кожні три години, тому ситуація може змінитися.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних сонячних спалахів, коли до Землі спрямовується потік заряджених частинок. Ці частинки стикаються з магнітосферою планети, провокуючи геомагнітні коливання. Якщо К-індекс перевищує позначку 5, буря вже вважається потужною, і її наслідки можуть впливати не лише на здоров’я людей, а й на роботу зв’язку, навігаційних систем та електроніки. У деяких випадках навіть можливе виникнення полярного сяйва.

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Щоб легше пережити періоди геомагнітної активності, рекомендується звернути увагу на режим сну, збалансоване харчування, зменшити вживання кави, алкоголю, солоної та жирної їжі. Вживання достатньої кількості води й легкі фізичні навантаження можуть покращити самопочуття. Також корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі — особливо у тіні чи за межами міста, а контрастний душ чи тепла ванна допоможуть зняти напругу та відновити енергію. Уникнення стресів і емоційних навантажень дозволить легше перенести вплив бур, а людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь підготувати ліки та дотримуватися спокійного ритму життя.

Хоча передбачити, як саме вплине магнітна буря на кожну конкретну людину, неможливо, уважне ставлення до свого самопочуття допоможе зменшити дискомфорт і краще адаптуватися до природних коливань.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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