Ожидается снижение геомагнитной активности: прогноз магнитных бурь на 19 апреля

Во второй половине апреля магнитные бури не обещают быть особенно мощными или длительными, однако специалисты советуют метеочувствительным людям внимательнее следить за самочувствием в дни повышенной геомагнитной активности. В субботу, 19 апреля, ожидается легкая буря с К-индексом 3.

Однако следует помнить, что подобные прогнозы ориентировочные и могут меняться, поскольку солнечная активность достаточно изменчива. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Магнитная буря – это реакция земного магнитного поля на солнечные вспышки. Когда частицы, выброшенные из Солнца, достигают нашей атмосферы, они могут вызвать геомагнитные возмущения, продолжающиеся от нескольких часов до нескольких дней. Их влияние на организм человека давно подтверждено исследованиями: от бурь с К-индексом 3–4 страдают преимущественно метеочувствительные люди, а бури с показателем 5 и выше могут задеть уже большинство.

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Самые распространенные реакции организма на магнитную нестабильность – это головные боли, мигрени, сонливость или бессонница, усталость, раздражительность, перепады настроения, проблемы с давлением и обострение хронических заболеваний.

Врачи советуют в такие периоды избегать перегрузок, больше отдыхать, снизить уровень стресса и заботиться о здоровом образе жизни. Следует пить достаточно воды, полноценно питаться, ограничить употребление кофе и алкоголя, чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение и не задерживаться допоздна по гаджетам. Если же изменения в самочувствии вызывают беспокойство – лучше обратиться к специалисту.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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