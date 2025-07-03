Ожидается желтый уровень опасности: прогноз магнитных бурь на 4 июля

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4 июля 2025 года.

Об этом информирует My Vin. Геомагнитные бури оцениваются по так называемому К-индексу, определяющему интенсивность магнитных колебаний. Этот показатель имеет шкалу от 2 до 9: чем он выше, тем сильнее буря и тем больше ее влияние на здоровье человека и функционирование электроники.

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В пятницу, 4 июля, интенсивность волнений немного снизится — прогнозируется К-индекс 4, который уже считается желтым уровнем и может вызвать дискомфорт у метеозависимых лиц. Магнитная буря возникает из-за мощных выбросов из Солнца, влияющих на магнитное поле Земли. Такие явления могут повлечь за собой перебои в работе спутниковых систем, мобильной связи и GPS-навигации, а также повлиять на самочувствие людей — особенно тех, кто имеет хронические заболевания или чувствительно реагирует на изменение атмосферных условий.

Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют следующие симптомы: головные боли, слабость, раздражительность, бессонница, колебания настроения, ухудшение концентрации и обострение хронических болезней. Медики советуют в такие дни избегать перегрузок, сохранять спокойствие, контролировать водный баланс, ограничить употребление кофеина, алкоголя и жирной пищи, больше времени проводить на свежем воздухе, спать вовремя и избегать длительного пребывания перед экранами. Людям с сердечно-сосудистыми или другими заболеваниями рекомендуется иметь наготове необходимые медикаменты и при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

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