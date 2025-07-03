Очікується жовтий рівень небезпеки: прогноз магнітних бур на 4 липня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднив оновлений прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на 4 липня 2025 року.

Про це інформує My Vin. Геомагнітні бурі оцінюються за так званим К-індексом, який визначає інтенсивність магнітних коливань. Цей показник має шкалу від 2 до 9: чим він вищий, тим сильніше буря і тим більший її вплив на здоров’я людини та функціонування електроніки.

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У п’ятницю, 4 липня, інтенсивність хвилювань трохи знизиться — прогнозується К-індекс 4, який вже вважається жовтим рівнем і може викликати дискомфорт у метеозалежних осіб. Магнітна буря виникає внаслідок потужних викидів із Сонця, які впливають на магнітне поле Землі. Такі явища можуть спричинити перебої в роботі супутникових систем, мобільного зв’язку та GPS-навігації, а також вплинути на самопочуття людей — особливо тих, хто має хронічні захворювання або чутливо реагує на зміну атмосферних умов.

Під час магнітних бур найчастіше фіксують такі симптоми: головний біль, слабкість, дратівливість, безсоння, коливання настрою, погіршення концентрації та загострення хронічних хвороб. Медики радять у такі дні уникати перевантажень, зберігати спокій, контролювати водний баланс, обмежити вживання кофеїну, алкоголю та жирної їжі, більше часу проводити на свіжому повітрі, лягати спати вчасно й уникати тривалого перебування перед екранами. Людям із серцево-судинними або іншими захворюваннями рекомендується мати напоготові необхідні медикаменти та при погіршенні самопочуття звернутися до лікаря.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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