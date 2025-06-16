Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 17 июня

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, усталость и эмоциональное напряжение. Такой эффект связан с колебаниями атмосферного давления, возникающими при повышенной геомагнитной активности.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ближайшие два дня ожидается умеренный уровень магнитных колебаний. В течение 17 и 18 июня ожидается повышение до уровня 3,7, что указывает на умеренную геомагнитную активность, которая может быть ощутима для метеозависимых лиц.

Магнитные бури – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они вызывают возмущения, которые могут сказаться не только на здоровье, но и работе технических систем: связи, навигации, спутников.

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Для оценки силы таких бурь используется К-индекс: показатели до 4 считаются слабыми, бури от уровня 5 уже могут существенно влиять на самочувствие. Мощные бури с индексами 7 и выше могут приводить к полярным сияниям и значительным сбоям в работе электроники.

В периоды повышенной солнечной активности следует поддерживать организм, соблюдая простые правила: полноценный сон, здоровое питание без избытка кофе, алкоголя и жирной пищи, питьевой режим, прогулки на свежем воздухе и избегание стрессов. Особенно осторожны должны быть люди с хроническими заболеваниями — им следует снизить физическую активность, иметь под рукой необходимые лекарства и больше отдыхать.

Прогнозы магнитных бурь обновляются регулярно, поэтому следить за последними данными советуют на официальных источниках в течение дня.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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