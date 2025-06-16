Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 17 червня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, спричиняючи головний біль, втому та емоційне напруження. Такий ефект пов’язаний із коливаннями атмосферного тиску, які виникають під час підвищеної геомагнітної активності.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, на найближчі два дні очікується помірний рівень магнітних коливань. Протягом 17 та 18 червня очікується підвищення до рівня 3,7, що вказує на помірну геомагнітну активність, яка може бути відчутною для метеозалежних осіб.

Магнітні бурі — це природне явище, викликане спалахами на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони викликають збурення, які можуть позначитися не лише на здоров’ї, а й на роботі технічних систем: зв’язку, навігації, супутників.

Читайте також: Чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати: відповідь Національного арктичного наукового центру

Для оцінки сили таких бур використовується К-індекс: показники до 4 вважаються слабкими, бурі від рівня 5 — вже можуть суттєво впливати на самопочуття. Потужні бурі з індексами 7 і вище можуть призводити до полярних сяйв і значних збоїв у роботі електроніки.

У періоди підвищеної сонячної активності варто підтримувати організм, дотримуючись простих правил: повноцінний сон, здорове харчування без надлишку кави, алкоголю й жирної їжі, питний режим, прогулянки на свіжому повітрі та уникнення стресів. Особливо обережними мають бути люди з хронічними захворюваннями — їм варто знизити фізичну активність, мати під рукою необхідні ліки й більше відпочивати.

Прогнози магнітних бур оновлюються регулярно, тому слідкувати за останніми даними радять на офіційних джерелах упродовж дня.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!