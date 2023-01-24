Ожидаются 12 опасных ударов: календарь магнитных бурь на февраль

В феврале Земля окажется под влиянием новых геомагнитных колебаний. Магнитные бури продлятся 1 и 2 февраля, в период с 7 по 10, с 14 по 16, 22, 23 и 28 февраля. В первый день последнего месяца зимы магнитная буря будет силой в четыре балла. На следующий день ее сила снизится до 2 баллов.

Далее наиболее опасные геомагнитные колебания могут произойти 7-10, 14-16, 22, 23 и 28 февраля. Четырехбалльные штормы начнутся 8 февраля, затем произойдет спад до трех баллов, который продлится 9 февраля. Также трибалльные геомагнитные колебания состоятся 13 и 15 февраля.

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Четырехбалльные штормы вернутся в конце февраля, это произойдет 21 числа. 22 февраля сила шторма снизится до трех баллов. 27 февраля буря вернется и составит трибалльную силу.

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Справочно: Магнитными бурями называют возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за вспышек на Солнце. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Уберечься от негативных последствий геомагнитных колебаний можно, если вы будете особенно бережно относиться к здоровью. В частности, не стоит употреблять алкоголь, вредную пищу, откажитесь от курения.

Врачи советуют употреблять больше воды, компотов или травяных чаев. Чаще нужно дышать свежим воздухом. Следует избегать стрессовых ситуаций и переутомления.

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