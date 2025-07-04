Пенсионерам 65+ лет повышают выплаты: кто получит доплату к пенсии

Пенсионеры в Украине, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на получение гарантированной минимальной пенсии. Однако для того, чтобы получить доплаты, необходимо выполнить определенные условия.

Государство обеспечивает минимальную пенсию на уровне не менее 40% от минимальной заработной платы для лиц, достигших 65 лет. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

Пенсию по этим условиям могут получить лица, которые соответствуют следующим критериям:

достигли 65-летнего возраста или старше;

получают пенсию по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца;

имеют не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин;получают пенсию по возрасту, сумма которой не превышает 40% от минимальной заработной платы.

Заметим, что пенсии для лиц, которым исполнилось 65 лет или больше, не могут быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Как изменились выплаты пенсионеров

В Пенсионном фонде сообщают, что пенсии для лиц, достигших 65 лет в 2024 году, повышались дважды.

С начала 2024 года минимальная пенсия для этой категории составляла 2 840 гривен при минимальной зарплате 7 100 гривен.

Когда с 1 апреля 2024 года минимальная зарплата выросла до 8 000 гривен, минимальные выплаты выросли до 3 200 гривен.

В 2025 году хотя минимальная зарплата осталась на уровне 8 000 гривен, размер минимальной пенсии для этой категории вырос до 3 758 гривен благодаря индексации.

Поэтому пенсионерам, которые достигли 65 лет после индексации, должны повысить выплаты до 3 758 гривен, если их предыдущая сумма была меньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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