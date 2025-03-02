Пенсионерам на заметку: с какого возраста можно не платить за проезд

Украинские пенсионеры имеют ряд льгот. В частности, граждане, вышедшие на пенсию, могут пользоваться правом на бесплатный проезд, однако следует учитывать определенные условия.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", право не платить за проезд имеет гражданин, который официально получил статус пенсионера. Об этом сообщает "24 Канал".

Это означает, что независимо от того, вышел ли человек на пенсию в 60, 63 или 65 лет, он имеет право на эту льготу с момента приобретения статуса пенсионера.

Чтобы воспользоваться этой льготой, гражданину достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение.

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"Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе", – говорится в постановлении Кабмина.

В каких видах транспорта пенсионеры могут не платить за проезд:

городские автобусы;

троллейбусы;

пригородный железнодорожный транспорт (электрички).

Где проезд для пенсионеров платный:

метро;

такси;

междугородний транспорт (в том числе и железнодорожный).

Напомним, ранее был назван полный перечень льгот для граждан, которым исполнится 60 лет в 2025 году.

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