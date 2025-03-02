Пенсіонерам на замітку: з якого віку можна не платити за проїзд

Українські пенсіонери мають низку пільг. Зокрема, громадяни, які вийшли на пенсію, можуть користуватися правом на безкоштовний проїзд, проте слід враховувати певні умови.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", право не сплачувати за проїзд має громадянин, який офіційно отримав статус пенсіонера. Про це повідомляє "24 Канал".

Це означає, що незалежно від того, чи вийшла людина на пенсію у 60, 63 або 65 років, вона має право на цю пільгу з моменту набуття статусу пенсіонера.

Щоб скористатися цією пільгою, громадянину достатньо мати при собі пенсійне посвідчення.

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"Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі", – йдеться у постанові Кабміну.

У яких видах транспорту пенсіонери можуть не платити за проїзд:

міські автобуси;

тролейбуси;

приміський залізничний транспорт (електрички).

Де проїзд для пенсіонерів є платним:

метро;

таксі;

міжміський транспорт (у тому числі і залізничний).

Нагадаємо, раніше було названо повний перелік пільг для громадян, яким виповниться 60 років у 2025.

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