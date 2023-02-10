Пенсионерам объяснили, как продолжить действие банковской карты за границей

Часть украинских пенсионеров были вынуждены из-за войны уехать за пределы Украины в другие страны. Среди них немало граждан, получающих пенсию на банковскую карту.

Юристы объяснили, как пенсионерам за границей можно продлить срок действия карты, если он закончился. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что пенсионеру нужно по телефону или по электронной почте обратиться в банк, в котором открыт счет. Именно работники банка смогут подсказать вариант разрешения ситуации, поскольку в разных учреждениях он может быть разным.

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Например, срок действия карты могут продлить или переоформить новую. Также банк может иметь филиал в стране, где находится пенсионер, что позволит получить новую карту.

Если проблема не будет решена, можно обратиться за разъяснением в Национальный банк Украины.

Посредством онлайн формы для обращений на сайте банка: bank.gov.ua. По адресу электронной почты: [email protected] По почтовому адресу: улица Институтская, 9, г. Киев, 01601.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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