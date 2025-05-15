Пенсия под угрозой: кому из украинцев могут отменить выплаты и как этого не допустить

Украинцы, которые из-за войны войны выехали за границу, могут потерять право на пенсионные выплаты. Это угрожает тем, кто не пройдет процедуру обязательной идентификации.

Соответствующее требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года. идентификации.

Отныне граждане, находящиеся за пределами Украины, должны ежегодно до 31 декабря проходить подтверждение лица, чтобы сохранить право на получение пенсионных выплат.

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В случае невыполнения этого условия, лицо может остаться без выплат.

Другие основания для прекращения пенсионных выплат и способы их восстановления

Помимо отсутствия идентификации, есть и другие обстоятельства, при которых украинцам за границей могут приостановить начисление пенсии.

выявление ложных данных, по которым пенсия была назначена на основании фальшивых документов;

переезд гражданина на постоянное проживание за границу (исключения возможны только при наличии соответствующих международных соглашений);

личное заявление пенсионера в связи с изменением места жительства;

признание человека пропавшим без вести;

установление статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

отсутствие движения денежных средств на пенсионном счете в течение шести месяцев подряд.

В случае прекращения выплат граждане могут обратиться в ПФУ для уяснения причин и последующего возобновления пенсии после устранения нарушений.

Если пенсионные выплаты были прекращены, гражданин может подать заявление в Пенсионный фонд Украины по почте вместе с пакетом необходимых документов.

копию паспорта;

заявление на возобновление пенсии по установленному образцу;

копию документа, подтверждающего законное пребывание за границей (например, статус беженца или временная защита);

оригинал справки о подтверждении факта, что человек жив, выданной дипломатическим представительством Украины за границей.

После получения всех документов, ПФУ обязан возобновить пенсию в течение 10 календарных дней.

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