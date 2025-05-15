Пенсия под угрозой: кому из украинцев могут отменить выплаты и как этого не допустить
Украинцы, которые из-за войны войны выехали за границу, могут потерять право на пенсионные выплаты. Это угрожает тем, кто не пройдет процедуру обязательной идентификации.
Соответствующее требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года. идентификации.
Отныне граждане, находящиеся за пределами Украины, должны ежегодно до 31 декабря проходить подтверждение лица, чтобы сохранить право на получение пенсионных выплат.
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В случае невыполнения этого условия, лицо может остаться без выплат.
Другие основания для прекращения пенсионных выплат и способы их восстановления
Помимо отсутствия идентификации, есть и другие обстоятельства, при которых украинцам за границей могут приостановить начисление пенсии.
- выявление ложных данных, по которым пенсия была назначена на основании фальшивых документов;
- переезд гражданина на постоянное проживание за границу (исключения возможны только при наличии соответствующих международных соглашений);
- личное заявление пенсионера в связи с изменением места жительства;
- признание человека пропавшим без вести;
- установление статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
- отсутствие движения денежных средств на пенсионном счете в течение шести месяцев подряд.
В случае прекращения выплат граждане могут обратиться в ПФУ для уяснения причин и последующего возобновления пенсии после устранения нарушений.
Если пенсионные выплаты были прекращены, гражданин может подать заявление в Пенсионный фонд Украины по почте вместе с пакетом необходимых документов.
- копию паспорта;
- заявление на возобновление пенсии по установленному образцу;
- копию документа, подтверждающего законное пребывание за границей (например, статус беженца или временная защита);
- оригинал справки о подтверждении факта, что человек жив, выданной дипломатическим представительством Украины за границей.
После получения всех документов, ПФУ обязан возобновить пенсию в течение 10 календарных дней.
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