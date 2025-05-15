Пенсія під загрозою: кому з українців можуть скасувати виплати і як цього не допустити

Українці, які через війну виїхали за кордон, можуть втратити право на пенсійні виплати. Це загрожує тим, хто не пройде процедуру обов’язкової ідентифікації.

Відповідна вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів №299 від 11 лютого 2025 року. Йдеться про урядову постанову під назвою "Про деякі особливості виплат пенсій (щомісячного довічного грошового забезпечення) та страхових компенсацій у разі нещасних випадків на виробництві або профзахворювань, що призвели до втрати працездатності". Цей документ вніс зміни щодо вимоги проходження обов’язкової ідентифікації.

Відтепер громадяни, які перебувають за межами України, повинні щорічно до 31 грудня проходити підтвердження особи, щоб зберегти право на отримання пенсійних виплат. Раніше така процедура була обов’язковою кожні шість місяців через звернення до Пенсійного фонду або в "Ощадбанк".

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У разі невиконання цієї умови, особа може залишитися без виплат. Пройти ідентифікацію можливо віддалено –через відеозв’язок на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Інші підстави для припинення пенсійних виплат та способи їх відновлення

Крім відсутності ідентифікації, є й інші обставини, за яких українцям за кордоном можуть призупинити нарахування пенсії. Найчастіше це відбувається на підставі судового рішення після перевірок з боку Пенсійного фонду України. Серед причин:

виявлення неправдивих даних, через які пенсія була призначена на підставі фальшивих документів;

переїзд громадянина на постійне проживання за кордон (винятки можливі лише за наявності відповідних міжнародних угод);

особиста заява пенсіонера у зв’язку зі зміною місця проживання;

визнання людини зниклою безвісти;

встановлення статусу зниклого безвісти за особливих обставин;

відсутність руху коштів на пенсійному рахунку протягом шести місяців поспіль.

У разі припинення виплат громадяни можуть звернутися до ПФУ для з’ясування причин та подальшого відновлення пенсії після усунення порушень.

Якщо пенсійні виплати було припинено, громадянин може подати заяву до Пенсійного фонду України поштою разом із пакетом необхідних документів. До заяви потрібно додати:

копію паспорта;

заяву на відновлення пенсії за встановленим зразком;

копію документа, що підтверджує законне перебування за кордоном (наприклад, статус біженця чи тимчасовий захист);

оригінал довідки про підтвердження факту, що людина жива, виданої дипломатичним представництвом України за кордоном.

Після отримання всіх документів ПФУ зобов’язаний поновити пенсію впродовж 10 календарних днів.

Раніше ми розповідали, що українцям незабаром перерахують пенсії заднім числом.

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