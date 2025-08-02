Пенсия при потере кормильца: как получить и кто имеет право
В Украине граждане имеют право на три основных вида пенсий: по возрасту, в связи с инвалидностью и при потере кормильца. Такие выплаты назначаются членам семьи умершего, которые не способны обеспечить себя самостоятельно.
Это могут быть как дети, так и взрослые родственники, если они относятся к категории нетрудоспособных. Об этом сообщает ПФУ.
К нетрудоспособным членам семьи относятся:
- родители или один из супругов, если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью;
- дети до 18 лет или старше - в случае установления инвалидности до достижения совершеннолетия;
- обучающиеся дети — до завершения обучения, но не позднее 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет;
- родственники (супруги, родители, братья, сестры, бабушка, дедушка), которые не работают и ухаживают за ребенком до 8 лет.
Право на пенсию также имеют усыновленные дети, пасынки и падчерицы (если они не получали алименты от биологических родителей). Даже после усыновления ребенок не теряет права на выплаты, если потерял кормильца.
Условия назначения
Пенсия по потере кормильца назначается при наличии у умершего минимального страхового стажа. Он должен отвечать требованиям назначения пенсии по инвалидности ІІІ группы. Например, для человека, умершего в 40-летнем возрасте, требуется не менее 9 лет стажа.
Исключения, когда трудовой стаж не учитывается:
- гибель во время Революции Достоинства;
- смерть в результате донорства органов;
- исчезновение без вести при особых обстоятельствах.
Срок назначения пенсии зависит от категории получателя:
- пожизненно - для лиц пенсионного возраста;
- на период нетрудоспособности – для других членов семьи.
Сколько выплачивают
Размер пенсии зависит от того, какую пенсию по возрасту должен получить кормилец:
- 50% этой суммы - на одного нетрудоспособного члена семьи;
- 100% – если получателей двое или больше (делится между ними поровну).
Минимальный размер выплаты составляет 1180,5 грн (половина от прожиточного минимума - 2361 грн).
Для детей-сирот расчет пенсии производится на основе пенсий каждого родителя.
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Как подать документы
Заявление на назначение пенсии можно подать:
- в отделении Пенсионного фонда;
- онлайн – через сайт ПФУ или портал "Действие".
Необходимые документы:
- заявление о назначении пенсии;
- документ о месте жительства (паспорт или выписка);
- справка ОК-5 (через "Действие");
- ИНН или свидетельство соцстрахования (для заявителя и умершего);
- свидетельство о рождении или паспорте получателя;
- справка о составе семьи (при наличии);
- документы, подтверждающие родственные отношения (при наличии);
- свидетельство о смерти или решении суда об исчезновении без вести;
- справка из учебного заведения (для детей-студентов);
- справка об уходе за ребенком до 8 лет (для родственников-смотрителей);
- документ о пребывании на иждивении (через "Действие");
- документ о страховом стаже.
Рассмотрение заявления занимает не более 10 дней с момента его подачи.
Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.
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