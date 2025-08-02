Пенсія у разі втрати годувальника: як отримати та хто має право

В Україні громадяни мають право на три основні види пенсій: за віком, у зв’язку з інвалідністю та у разі втрати годувальника. Такі виплати призначаються членам родини померлого, які не здатні забезпечити себе самостійно.

Це можуть бути як діти, так і дорослі родичі, якщо вони належать до категорії непрацездатних. Про це повідомляє ПФУ.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

батьки або один із подружжя, якщо вони досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю;

діти до 18 років або старші — у разі встановлення інвалідності до досягнення повноліття;

діти, які навчаються — до завершення навчання, але не пізніше ніж до 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

родичі (подружжя, батьки, брати, сестри, бабуся, дідусь), які не працюють і доглядають за дитиною до 8 років.

Право на пенсію також мають усиновлені діти, пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від біологічних батьків). Навіть після усиновлення дитина не втрачає права на виплати, якщо втратила годувальника.

Умови призначення

Пенсія по втраті годувальника призначається за умови наявності в померлого мінімального страхового стажу. Він має відповідати вимогам для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи. Наприклад, для людини, яка померла у 40-річному віці, потрібно не менше 9 років стажу.

Винятки, коли трудовий стаж не враховується:

загибель під час Революції Гідності;

смерть внаслідок донорства органів;

зникнення безвісти за особливих обставин.

Термін призначення пенсії залежить від категорії отримувача:

довічно — для осіб пенсійного віку;

— для осіб пенсійного віку; на період непрацездатності — для інших членів родини.

Скільки виплачують

Розмір пенсії залежить від того, яку пенсію за віком мав би отримати годувальник:

50% цієї суми — на одного непрацездатного члена родини;

цієї суми — на одного непрацездатного члена родини; 100% — якщо отримувачів двоє або більше (ділиться між ними порівну).

Мінімальний розмір виплати становить 1 180,5 грн (половина від прожиткового мінімуму — 2 361 грн).

Для дітей-сиріт розрахунок пенсії здійснюється на основі пенсій кожного з батьків.

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Як подати документи

Заяву на призначення пенсії можна подати:

у відділенні Пенсійного фонду;

онлайн — через сайт ПФУ або портал "Дія".

Необхідні документи:

заява про призначення пенсії;

документ про місце проживання (паспорт або витяг);

довідка ОК-5 (через "Дію");

ІПН або свідоцтво соцстрахування (для заявника і померлого);

свідоцтво про народження або паспорт отримувача;

довідка про склад сім’ї (за наявності);

документи, що підтверджують родинні стосунки (за наявності);

свідоцтво про смерть або рішення суду про зникнення безвісти;

довідка з навчального закладу (для дітей-студентів);

довідка про догляд за дитиною до 8 років (для родичів-доглядальників);

документ про перебування на утриманні (через "Дію");

документ про страховий стаж.

Розгляд заяви займає не більше 10 днів із моменту її подання.

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