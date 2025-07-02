Переход на 230 вольт в сети: повлияет ли это на процесс передачи показаний счетчиков за свет

С 1 июля в Украине повышено напряжение в электрических сетях с 220 до 230 вольт. Это нововведение вызвало немало вопросов, в частности относительно передачи показаний электросчетчиков.

Напряжение в электросетях в Украине увеличили для приведения энергетических норм к европейским стандартам. Об этом пишет "24 Канал", со ссылкой на постановление НКРЭКУ.

Теперь допустимый диапазон колебания напряжения в сети составляет 10% – от 207 до 253 вольт. Это нововведение не будет иметь никакого влияния на потребителей, их приборы или процесс передачи показаний счетчиков электроэнергии.

Передача показателей остается доступной с помощью нескольких способов:

в личном кабинете на сайте своего облэнерго;

воспользовавшись чат-ботом в мессенджере Viber или Telegram;

передав данные с помощью колцентра облэнерго;

отправив по электронной почте (такая опция действует не у всех поставщиков электроэнергии).

В некоторых домохозяйствах установлены разумные счетчики, которые по-прежнему будут передавать показатели дистанционно даже после повышения напряжения.

Читайте также: Как украинцы могут уменьшить расходы на свет: практические советы

В какие даты следует передавать показатели счетчиков

Сроки для передачи показателей электросчетчиков остаются неизменными, несмотря на повышение напряжения в электросетях с 1 июля.

Для передачи данных о потребленной электроэнергии за июнь нужно сделать это до 3 июля. Если облэнерго не получит показатели до этой даты, объем потребления электроэнергии за июнь будет определен по среднесуточному значению. Показатели, переданные 4 июля, не будут учтены, что может привести к переплате за электроэнергию.

Отметим, что тарифы на электроэнергию остаются без изменений, несмотря на повышение напряжения до 230 вольт. В июле стоимость электроэнергии составит 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будет стоить свет с 1 сентября.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!