Переход на 230 вольт в сети: повлияет ли это на процесс передачи показаний счетчиков за свет
С 1 июля в Украине повышено напряжение в электрических сетях с 220 до 230 вольт. Это нововведение вызвало немало вопросов, в частности относительно передачи показаний электросчетчиков.
Напряжение в электросетях в Украине увеличили для приведения энергетических норм к европейским стандартам. Об этом пишет "24 Канал", со ссылкой на постановление НКРЭКУ.
Теперь допустимый диапазон колебания напряжения в сети составляет 10% – от 207 до 253 вольт. Это нововведение не будет иметь никакого влияния на потребителей, их приборы или процесс передачи показаний счетчиков электроэнергии.
Передача показателей остается доступной с помощью нескольких способов:
- в личном кабинете на сайте своего облэнерго;
- воспользовавшись чат-ботом в мессенджере Viber или Telegram;
- передав данные с помощью колцентра облэнерго;
- отправив по электронной почте (такая опция действует не у всех поставщиков электроэнергии).
В некоторых домохозяйствах установлены разумные счетчики, которые по-прежнему будут передавать показатели дистанционно даже после повышения напряжения.
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В какие даты следует передавать показатели счетчиков
Сроки для передачи показателей электросчетчиков остаются неизменными, несмотря на повышение напряжения в электросетях с 1 июля.
Для передачи данных о потребленной электроэнергии за июнь нужно сделать это до 3 июля. Если облэнерго не получит показатели до этой даты, объем потребления электроэнергии за июнь будет определен по среднесуточному значению. Показатели, переданные 4 июля, не будут учтены, что может привести к переплате за электроэнергию.
Отметим, что тарифы на электроэнергию остаются без изменений, несмотря на повышение напряжения до 230 вольт. В июле стоимость электроэнергии составит 4,32 гривны за киловатт-час.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будет стоить свет с 1 сентября.
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