Перевод часов в Украине 2024 на зимнее время: как подготовить организм к изменению времени

Верховная Рада Украины приняла закон об отмене сезонного перевода часов. Это означает, что, начиная с 2024 года, в Украине будет действовать единое время – зимнее.

В ночь с 26 на 27 октября в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Уже после этого перехода жители Украины будут жить по единому времени.

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К переводу часов нужно готовиться заранее, чтобы не испытывать усталости и стресса из-за изменения распорядка дня, утверждает доктор медицинских наук Майкл Авад.

А профессор неврологии Гарвардской медицинской школы и исследовательница сна Элизабет Б. Клерман замечает, что "тело не очень хорошо себя чувствует, когда его просят жить в другом часовом поясе".

Она отметила, что перевод часов имеет подобные последствия к временной задержке, что может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе.

Перед наступлением момента, когда нужно будет перейти на другое время, специалисты советуют постепенно смещать режим сна. К примеру, за несколько дней до введения нового времени начинайте ложиться спать чуть раньше и вставать раньше.

"Наше поведение – спать в субботу гораздо позже, чем обычно, проводить много времени вечером перед яркими экранами (что организм регистрирует как стимулирующий солнечный свет) или есть много пищи посреди ночи – может посылать телу смешанные сообщения и также сбивать разные циркадные ритмы организма", – предупредили эксперты.

Часовые пояса мира. Источник: meteorologiaenred.com

5 правил, как облегчить переход на зимнее время

1. Высыпайтесь Чем последовательнее будет ваш график сна перед переключением, тем меньше изменений придется делать вашему телу, когда произойдет смена времени. Если вы спите восемь часов в сутки, одна ночь с часом меньше сна будет гораздо менее проблематичной, чем если вы спите регулярно шесть часов и пропускаете час.

Если у вас сейчас не самый здоровый график сна, воспользуйтесь изменением времени как напоминание, чтобы переоценить, сколько вы спите, и работать над закреплением хороших привычек ко сну.

2. Постепенно изменяйте спящий режим, начиная с недели перед переходом на зимнее время.

3. Постепенно откладывайте ужин. Еда слишком близко ко сну может осложнить уснуть, поскольку ваше тело слишком сосредоточено на пищеварении, чтобы думать о том, чтобы отдохнуть на ночь.

В общем, хорошо прекратить есть за три-четыре часа до сна. Чтобы предотвратить любые сбои в этом раскладе, начните переносить последний прием пищи (обычно ужин) на более раннее время примерно за неделю до начала перевода часов.

4. Переведите все свои часы за ночь до начала смены времени на зимнее. Это может сделать смену времени менее запутанной и вы будете готовы жить по новому времени, как только проснетесь на следующий день.

5. Начинайте свой день с солнечным светом. Хотя некоторая задержка вашего циркадного ритма после перехода на зимнее время неизбежна, вы можете использовать естественный солнечный свет, чтобы ваши биологические часы как можно точнее согласовывались с солнечным.

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