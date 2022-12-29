Перуанские шаманы предсказали, когда Украина победит россию

В Перу шаманы предсказали, когда закончится война в Украине. Они считают, что российское вторжение закончится подписанием мирного договора в следующем году.

Как сообщает Reuters, группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме собралась на вершине холма, чтобы провести церемонию очищения. Во время этого мероприятия шаманы использовали цветы, благовония, змею и фотографии президентов Украины и россии Владимира Зеленского и владимира путина.

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Шаман Клеоф Седано сказал, что война закончится, когда будет подписан мирный договор между Украиной и россией. Он считает, что это произойдет в августе следующего года. "Все это успокоится. Наступит мир, покой. Это то, что мы видели", – сказал он.

Также шаманы предусматривали ряд природных катаклизмов в 2023 году. В частности, значительное землетрясение в северной части Америки и "много трагедий, преимущественно климатических".

Читайте также, как в прошлом году перуанские провидцы прыгали под портретом президента Владимира Зеленского. Тогда они просили у духов окончания пандемии Covid-19 в 2022 году и мира между странами. Кстати, в прошлом году они предусмотрели угрозу российского вторжения в Украину.

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