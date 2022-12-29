Перуанські шамани напророчили, коли Україна переможе росію

У Перу шамани напророкували, коли закінчиться війна в Україні. Вони вважають, що російське вторгнення закінчиться підписанням мирного договору наступного року.

Як повідомляє Reuters, група шаманів і цілителів у столиці Перу Лімі зібралася на вершині пагорба, щоб провести церемонію очищення. Під час цього заходу шамани використовували квіти, пахощі, змію та фотографії президентів України й росії Володимира Зеленського та владіміра путіна.

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Шаман Клеофе Седано сказав, що війна скінчиться, коли буде підписано мирний договір між Україною та росією. Він вважає, що це станеться у серпні наступного року. "Все це заспокоїться. Настане мир, спокій. Це те, що ми бачили", – сказав він.

Також шамани передбачали низку природних катаклізмів у 2023 році. Зокрема, значний землетрус у північній частині Америки та "багато трагедій, переважно кліматичних".

Читайте також, як минулого року перуанські провидці стрибали під портретом президента Володимира Зеленського. Тоді вони просили у духів закінчення пандемії Covid-19 у 2022 році та миру між країнами. До речі, минулого року вони передбачили загрозу російського вторгнення в Україну.

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