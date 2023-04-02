Первый полный череп саблезубого кота нашли в США (видео)

Полный окаменевший череп саблезубого кота (Smilodon fatalis) нашли на берегу реки Восточная Нишнаботная на юго-западе Айовы (США). Эти кошки вымерли после того, как ледники начали таять – более 13 тысяч лет назад. Так что этот экземпляр был одним из последних на континенте.

Как сообщает The History Blog, ранее ученые преимущественно находили лишь части подобных животных. Полный череп смилодона найден впервые.

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Профессор археологии в штате Айова Мэтью Хилл прокомментировал эту находку следующим образом: "Мы считаем, что юго-западная Айова в этот период была парковой зоной с участками деревьев, которые перемежались травянистыми участками, несколько похожими на центральную Канаду сегодня. Кошка жила бы рядом с другими вымершими животными, такими как страшный волк, гигантский короткомордый медведь, длинноносый пекарь, плоскоголовый пекарь, олень-лось, мускус и гигантский наземный ленивец, и, возможно, несколько зубров и мамонтов".

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Ученые исследовали, что большой кот был не взрослым самцом в возрасте примерно двух-трех лет к моменту смерти. Его черепные швы не были полностью сформированы, а моляры и премоляры не стерты, что указывает на то, что они возникли недавно. "Конечно, этот молодой кот был еще огромным. Исследователи подсчитали, что он весил около 550 фунтов, что примерно на 100 фунтов от его максимальной взрослой особи и на 150 фунтов больше, чем средний африканский лев-самец сегодня", – говорится в сообщении.

На черепе кота один из длинных клыков был сломан, а небольшое количество потертостей на оставшейся голени свидетельствует, что существо умерло не позднее чем через несколько дней после того, как было ранено. Травма саблезубого кота, вероятно, и убила его.

Профессор Хилл подозревает, что основной добычей кота был гигантский наземный ленивец Джефферсон, который был распространенным явлением в Айове во время Ледникового периода. Они садились у деревьев и кустов и рвали листья и почки, чтобы поесть. Рост от 8 до 10 футов и весом более 2200 фунтов гигантские наземные ленивцы были огромными. Хилл считает, что только крупный хищник, вооруженный "совершенно смертоносными челюстями и когтями" и ногами, предназначенными для бросания, мог регулярно охотиться за ними.

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

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