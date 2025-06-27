Платеж за техобслуживание: что это такое и как оплачивать

Жители некоторых многоквартирных домов в Киевской области получат разовый счет за проведенное техническое обслуживание газовых сетей. Согласно объяснению специалистов, такая платежка поступает в связи с выполненным техническим обслуживанием внутридомовых газовых систем. О

Об этом говорится в сообщении филиала "Газсети". Обязательность этой процедуры определена инициативой Министерства энергетики для повышения безопасности в многоквартирных домах.

В рамках техобслуживания производится:

обзор газовых коммуникаций;

диагностика состояния оборудования;

обнаружение повреждений и утечек, которые могут угрожать безопасности жителей.

В "Газсети" отметили, что только в этом году проверили более 1 тысячи домов в Киевской области, и в каждом из них в среднем фиксируется до 10 утечек газа.

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Как и когда платить счет

Такой счет за услугу посылается раз в 3–5 лет, в зависимости от состояния и возраста газовых сетей дома. Его получат только жители домов, где уже выполнили техническое обслуживание.

Оплатить его можно несколькими способами:

По банковским реквизитам: ЕГРПОУ - 45385755 МФО - 320478 IBAN: UA183204780000026005924946485 Банк: АБ "Укргазбанк"

Сканирование QR-кода на бумажном счете.

В отделении "Укрпочты".

Через онлайн-сервисы, например, у Приват24.

В любом банке или финансовом учреждении.

Напомним, мы уже писали, нужно ли хранить квитанции за свет, газ и воду и для чего это делать.

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