Платеж за техобслуживание: что это такое и как оплачивать
Жители некоторых многоквартирных домов в Киевской области получат разовый счет за проведенное техническое обслуживание газовых сетей. Согласно объяснению специалистов, такая платежка поступает в связи с выполненным техническим обслуживанием внутридомовых газовых систем. О
Об этом говорится в сообщении филиала "Газсети". Обязательность этой процедуры определена инициативой Министерства энергетики для повышения безопасности в многоквартирных домах.
В рамках техобслуживания производится:
- обзор газовых коммуникаций;
- диагностика состояния оборудования;
- обнаружение повреждений и утечек, которые могут угрожать безопасности жителей.
В "Газсети" отметили, что только в этом году проверили более 1 тысячи домов в Киевской области, и в каждом из них в среднем фиксируется до 10 утечек газа.
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Как и когда платить счет
Такой счет за услугу посылается раз в 3–5 лет, в зависимости от состояния и возраста газовых сетей дома. Его получат только жители домов, где уже выполнили техническое обслуживание.
Оплатить его можно несколькими способами:
- По банковским реквизитам: ЕГРПОУ - 45385755 МФО - 320478 IBAN: UA183204780000026005924946485 Банк: АБ "Укргазбанк"
- Сканирование QR-кода на бумажном счете.
- В отделении "Укрпочты".
- Через онлайн-сервисы, например, у Приват24.
- В любом банке или финансовом учреждении.
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