Чи потрібно зберігати квитанції за світло, газ і воду та для чого це робити

Юристи радять зберігати квитанції про оплату комунальних послуг — зокрема електроенергії, газу, води — щонайменше протягом п’яти років. Попри те, що в законодавстві немає чітко визначеного строку для зберігання таких документів, саме п’ятирічний термін вважається оптимальним з огляду на практику вирішення спорів із постачальниками.

Причина в тому, що термін позовної давності у подібних ситуаціях становить три роки від моменту виникнення конфлікту. Однак сам розгляд справи може розтягнутися в часі, а постачальники іноді вимагають докази сплат за давні періоди. Про це пише видання На пенсії.

У таких випадках квитанції слугують вагомим аргументом на користь споживача. Навіть якщо оплата здійснювалася в електронній формі через банк, ці документи теж мають юридичну силу. Але у разі спорів краще заздалегідь звернутись до банку та отримати друковану виписку з печаткою і підписом.

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Збережені квитанції можуть стати в пригоді не лише у випадку втрати інформації в базах даних комунальних служб. Вони також допоможуть у разі неправильного нарахування, помилок персоналу або плутанини, пов’язаної зі зміною тарифів. Документальне підтвердження оплати дозволяє уникнути зайвих витрат і довготривалих з’ясувань у судах.

Що стосується тарифів на електроенергію, Кабінет Міністрів України подовжив дію фіксованої ціни на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. До цього часу споживачі платитимуть 4,32 гривні за кожен кіловат-годину. Наприклад, при щомісячному споживанні 190 кВтгод (що відповідає соціальній нормі для домогосподарств із газовими плитами) рахунок становитиме 820,8 гривні. Якщо ж у квартирі чи будинку встановлено електроплиту і споживання становить 230 кВтгод, сума до сплати зросте до 993,6 гривні.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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