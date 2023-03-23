Плутон в Водолее больше всего повлияет на четыре знака зодиака: чего ждать

Силу Плутона регулярно умаляли и отрицали, но астрология изменит этот нарратив. Несмотря на понижение с планеты до "карликовой" планеты, интенсивность ее влияния не имеет ничего общего с ее размером.

Плутон проливает свет на все скрывающиеся в тени тайны, поднимая камень и показывая всех вредителей. Астрологи рассказали, на какие знаки зодиака планета будет иметь наибольшее влияние, после входа в Водолее 23 марта.

Телец

Плутон в Водолее пошатнет карьеру и всеобщую репутацию. Вы можете обнаружить, что отказываетесь от определенных карьерных путей и мечтаний, которые не сбылись так, как вы надеялись. Когда этот транзит начинается, вы можете потерпеть определенные неудачи или отказаться от определенных стандартов, которые вы для себя установили.

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Для того чтобы Плутон поставил вас в наилучшую возможную позицию для достижения величия, придется отпустить все, что вы когда-либо знали. Плутон может привести к деньгам, власти и славе, если вы готовы принять совершенно другой бренд и структуру карьеры.

Лев

Плутон заставит вас считаться со скелетами в шкафу, особенно если они мешали по-настоящему культивировать крепкое и здоровое партнерство. Планета может привести к серьезным взлетам и падениям в любовной и социальной жизни. Вы готовы к тому, что люди раскроют настоящее лицо.

Во время этого транзита настоящие друзья и союзники раскроются так же, как ненавистники и тайные враги. Этот транзит может познакомить вас с состоятельными партнерами, любовниками и друзьями с хорошими связями!

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Скорпион

Транзит заставит справиться с некоторыми семейными драмами и конфликтами, связанными с эмоциональными корнями. Придется избавиться от некоторых вредных привычек, которые у вас есть, полученные от семьи и исцеления от травмы, которую вы пережили в раннем детстве.

Это звучит очень тяжело, и во многих отношениях это так, но оплата стоит времени. Позвольте Плутону в Водолее полностью изменить точку зрения на дом, потому что это действительно там, где сердце. Вы тоже можете наследовать деньги от родственников.

Водолей

Будьте готовы стать совершенно новой версией себя. Плутон будет полностью трансформировать ваш первый дом, и когда это закончится, вы почувствуете себя сильнее, мощнее и готовее показать миру, кто вы "на самом деле".

Однако для того, чтобы вы прошли эту метаморфозу, придется потратить время на то, чтобы оплакивать человека, которым вы себя считали, и отпустить жизнь, которую вы думали иметь. Это будет процесс, и он точно не произойдет сразу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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