Почему на самом деле нельзя свистеть дома

Часто старшие члены семьи запрещают свистеть дома. Главным объяснением этого является то, что в доме поселится бедность, а денег не будет.

Однако есть еще и другие причины, почему следует соблюдать этот запрет. Она ушла от древних верований о ветре, который может натворить беды.

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Вот какие последствия может привести к свистению дома:

1. Свист может лишить денег, а у мужчин могут возникнуть проблемы в бизнесе.

2. Если будут свистеть незамужние девушки, то это приведет к одиночеству. Поскольку к ее дому никто не подойдет.

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3. Свист может испортить карьеру и рабочие достижения.

4. В доме, где свистят, может пропасть удачу.

5. Как будет свистеть беременная женщина, во время родов у нее могут возникнуть трудности.

6. В доме, где свистят, могут заболеть или погибнуть животные. А сад или огород возле такого дома могут увянуть.

7. Через свист общается разная нечистота, поэтому вокруг человека может появиться бесы. Нечистая сила будет притягивать болезни, проблемы и конфликты.

8. Запрещено свистеть ночью в любом городе, так вы назовете беду.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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