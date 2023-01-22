Почему нельзя заряжать телефон всю ночь

Многие люди оставляют включенным на зарядке мобильный телефон на всю ночь. Однако так вы подвергаете рискам свой гаджет.

Эксперты не рекомендуют это делать, так как вы можете повредить аккумулятор и другие компоненты телефона. Об этом пишет Sante Plus.

Срок службы батареи мобильного телефона во многом зависит от того, как вы его заряжаете. Есть определенные привычки, которые могут повредить аккумулятор и срок службы смартфона, в частности оставлять телефон заряжаться на ночь. Это может показаться безвредным, но такая практика повлияет на производительность аккумулятора и срок его службы.

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Почему зарядка телефона в течение ночи может повредить аккумулятор:

1. Есть риск скорее испортить его аккумулятор, ускоряя его старение. Поэтому, если вы хотите продлить срок службы батареи, лучше отказаться от зарядки в течение всей ночи. Лучше поддерживайте уровень заряда на уровне между 30% и 80% и не заряжайте на 100%.

2. Зарядка телефона в течение всей ночи может привести к возгоранию. Если зарядное устройство плохого качества или повреждено, внутренние проводники могут перегреться, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Кроме того, важно всегда заряжать устройства на холодной поверхности и вдали от легковоспламеняющихся предметов.

3. Постоянная зарядка телефона увеличивает энергопотребление. Хранение нескольких зарядных устройств в пустом состоянии или зарядка устройств в течение ночи увеличивает потребление энергии, поэтому вы будете платить больше за электричество. Хотя энергопотребление зарядного устройства считается незначительным, ненужное потребление энергии может оказать серьезное влияние на окружающую среду.

4. Зарядное устройство, подключенное пустым и неиспользованным, скорее выходит из строя, и после этого рискует работать хуже.

Как вы уже поняли, не рекомендуется оставлять телефон заряжаться на ночь, поскольку это влияет на срок службы аккумулятора, а также на производительность телефона.

Напомним, что во время использования телефон может сильно нагреваться в верхней части. Этот "недуг" проявляется из-за долгого общения, в частности через мессенджеры Viber, Telegram, Skype и другие программы.

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