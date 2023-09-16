Почему ни в коем случае нельзя ставить ноги на панель приборов автомобиля

Некоторые пассажиры во время поездок не стесняются ставить ноги на приборную панель. Однако эта поза может быть опасна.

Эксперты издания Sante+ подчеркнули, что эти неуместные действия могут спровоцировать серьезные последствия в случае ДТП. Также существуют другие риски из-за ног на панели приборов.

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Почему нельзя класть ноги на приборную панель автомобиля?

Хотя такое положение ног в автомобиле может показаться очень удобным для пассажира, это может иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

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Группа Dekra, европейский лидер в сфере инспекций в автомобильной, транспортной и промышленной областях, провела краш-тесты, чтобы повысить осведомленность автомобилистов о рисках неправильного положения во время сидения в автомобиле.

"Пассажиры, поставившие ноги на приборную панель, могут получить серьезные травмы в случае аварии", – объяснили специалисты Dekra.

Подушка безопасности, расположенная на приборной панели автомобиля, может серьезно травмировать вас.

Поставив ноги на приборную панель автомобиля, вы рискуете получить травму. Ведь в случае столкновения или аварии, если в течение нескольких секунд сработает подушка безопасности, колени будут откинуты к голове, что может привести к травмам ног и брюшному поясу.

Серьезные повреждения также могут быть причинены ступням, ногам, лицу, спине, тазу или даже внутренним органам, таким как печень или желудок.

Также износ подушки безопасности может привести к серьезным и смертельным травмам туловища и головы.

Как правильно сидеть, не кладя ноги на приборную панель?

Единственное удобное положение, которое вам следует принять в автомобиле – это сидеть на сиденье, поставив обе ноги на землю, не забывая пристегнуть ремень безопасности. Ваше сиденье не должно находиться слишком далеко от приборной панели, на соответствующем расстоянии. Даже если вам придется долго сидеть, сиденье должно находиться в вертикальном положении, чтобы ремень безопасности правильно прилегал к вашему телу. Кроме того, подголовник должен располагаться на той же высоте, что и ваша голова.

Оказавшись в машине, нанесите привычку сидеть правильно, чтобы не нарушать обзор водителя, и избегайте любых поз, которые могут стать опасными для вас.

Садясь в машину, обязательно отрегулируйте сиденье, как это сделал бы любой водитель, прежде чем отправиться в путь. Кроме того, не опускайте сиденья, чтобы лечь даже во время продолжительных поездок.

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