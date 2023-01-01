Почему ноутбук нагревается и как решить эту проблему: пять простых трюков

В процессе работы ноутбук начинает сильно нагреваться. Вследствие этого возникает зависание, или техника вообще самостоятельно выключается.

В таком случае следует выяснить, в чем проблема, и исправить эти неполадки. Предлагаем пять шагов по спасению вашего ноутбука.

Для понижения температуры каждый ноутбук имеет встроенные системы охлаждения. Если температура слишком высока, то это навредит гаджету или вызовет много ошибок.

Почему греется ноутбук и как понять

Слишком перегретый корпус ноутбука является первым тревожным звоночком. Продолжительная работа вентиляторов на максимальных оборотах и очевидные зависания ноутбука являются свидетельством того, что пора заняться девайсом.

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Когда ситуация совсем плохая, то устройство может вообще выключаться. При этом он будет запускаться, но после того, как остынет.

Какие причины перегрева и их разрешения

1. Неверная эксплуатация.

Практически все ноутбуки охлаждаются системами продувания воздуха через радиатор. Поэтому когда вы ставите ноутбук на одеяло или одежду, то могут закрыться вентиляционные отверстия. Следовательно, будет перекрыта необходимая циркуляция воздуха.

Чтобы избавиться от этой проблемы, используйте устройство так, чтобы снизу был доступ к воздуху. Попытайтесь использовать книги или твердые подставки.

2. Ноутбук выполняет сложные задачи. Когда высокая нагрузка на видеокарту и процессор, тем выше температура ноутбука. Поэтому соблюдайте интервалы работы и давайте устройству отдохнуть.

Еще одним решением этой проблемы может стать охлаждающая подставка, которую нужно докупать дополнительно.

3. На охлаждающей системе скопилась пыль, поступающая внутрь вместе с воздухом. Это ухудшает отвод тепла и укупоривает вентиляцию. Для этого нужно почистить ноутбук или воспользоваться методом продувания сжатым воздухом.

Заметим, если вы решите самостоятельно раскрутить ноутбук, то лишитесь гарантии.

4. Высохшая термопаста на чипах процессора и видеокарты. Из-за "высушения" теряются основные свойства повышения теплоотдачи, что приводит к перегреву.

Чтобы исправить это нужно разобрать ноутбук, снять процессор и очистить его от старой термопасты и аккуратно нанести новую. Если не уверены, что самостоятельно это сделаете, лучше отнесите к профессионалам.

5. Система охлаждения вышла из строя, в том числе сломался вентилятор.

Напомним, что со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

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