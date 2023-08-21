В 1949 году перед празднованием 70-летия рождения Великого Сталина в СССР произошло трагическое событие – расстрел фронтовиков и инвалидов Второй мировой войны. Неких расстреляли, а остальных вывезли на отдаленные острова Севера и отдаленные районы Сибири. Одно из таких мест – концентрационный лагерь на острове Валаам.

Об этом пишет uainfo.

Основанный в 1950 году по указанию советского руководства, лагерь существовал в старых монастырских постройках на острове Валаам. Однако в 1984 году его закрыли. Окончательно вопрос инвалидов был решен в одну ночь с помощью специальных отрядов русской народной полиции. Они без вины и суда собрали бездомных инвалидов, централизованно их транспортировали на вокзал, и сажали на эшелоны типа ЗК и теплушки отправляя на Соловецкие острова.

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Эти события были следствием стремления скрыть неприятную сторону войны и инвалидов, которые получили страшные травмы. Власти боялись, что это может навредить идеологическому образу советского благоденствия. Такой вывоз инвалидов продолжался долгое время и только потом начали получать льготы и поддержку.

В результате, имена и страдания этих инвалидов, незаслуженно обреченных на изгнание и забвение, остались неизвестными. Этот эпизод в истории СССР стал символом стремления сохранить "идиллический" образ утопического общества, в котором честь и достоинство человека были ничем.

Напомним, ученые предупредили человечество о серьезной "коррекции населения"

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