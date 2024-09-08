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Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность "замороженного Иисуса" (фото)

Былим Елена

Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность 'замороженного Иисуса' (фото)
Тело, найденное в пещере, принадлежало американцу

В январе 1977 года в США было обнаружено тело неизвестного мужчины, впоследствии получившего название "замороженный Иисус" из-за необычных обстоятельств находки и сходства лица замерзшего тела с изображениями Иисуса Христа. В течение десятилетий дело не могли раскрыть, но благодаря современным технологиям и настойчивости следователей, тайна наконец-то разгадана.

Только в 2023 году, спустя 47 лет после трагической находки, удалось идентифицировать погибшего. С помощью новейших технологий анализа ДНК и сравнения отпечатков пальцев удалось установить, что это был 27-летний ветеран войны во Вьетнаме, Николас Пол Грабб, пишет IFLScience.

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Следствие установило, что Грабб был почетно уволен из Национальной гвардии штата Пенсильвания в 1971 году. Причина смерти – передозировка снотворных препаратов. Однако точные обстоятельства, которые привели к тому, что он оказался в пещере и умер такой смертью, до сих пор остаются невыясненными.

Расследование этого дела было чрезвычайно сложным из-за длительного промежутка времени, повреждения тела и отсутствия очевидцев. Однако благодаря настойчивости следователей и развитию технологий, удалось добиться значительных результатов.

Идентификация "Замороженного Иисуса" стала возможной благодаря использованию современных методов анализа ДНК и сравнения отпечатков пальцев. Этот случай показывает, как научный прогресс может помочь раскрывать самые загадочные преступления даже спустя десятилетия после их совершения.

Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность ''замороженного Иисуса'' (фото)
Николас Пол Грабб. Источник: WGAL
Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность ''замороженного Иисуса'' (фото)
Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office
Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность ''замороженного Иисуса'' (фото)
Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office

Разгадка этой загадки позволила семье Николаса Грабба узнать правду о судьбе своего родного и достойно его похоронить. 

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили скрытый код в ДНК человека, который может стать ключом к разработке новых методов лечения.

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