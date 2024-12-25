Почти весна: синоптики дали прогноз на январь.

Средняя температура воздуха в январе 2025 прогнозируется на уровне 0-3° мороза. В Закарпатской области, Крыму, Одесской и Херсонской областях ожидается немного теплее – 0-2° тепла. Это примерно на 1,5-2° выше среднегодовой нормы.

Количество осадков в январе предполагается в пределах 32-79 мм, что соответствует климатической норме. Об этом сообщает Укргидромицентр.

По статистике, средняя температура января обычно составляет 0-6° мороза, а в Крыму варьируется от 1° мороза до 4° тепла. Абсолютный минимум температуры достигает -23...-41,9° в зависимости от региона, а максимум может достигать +10...+21°. Самые высокие показатели тепла зафиксированы в Крыму, в то время как самые низкие температуры характерны для северных и центральных областей.

По осадкам, средние месячные значения колеблются от 26 до 55 мм, в горных районах Карпат — до 89 мм, а на юге Крыма — до 125 мм.

Напомним, в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

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