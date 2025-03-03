Поддержка будет продолжаться - Зеленский об отношениях с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США остаются крепкими, а поддержка со стороны Вашингтона будет продолжаться. Зеленский подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения России США стали ключевым партнером Украины и это сотрудничество продолжится.

По его словам, поражение Украины стало не только ее проблемой, но и неудачей для Европы и Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью британским журналистам в аэропорту Станстеда.

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Президент также отметил, что если бы мировое сообщество еще десять лет назад активнее противостояло агрессии РФ и не позволило Кремлю расширять оккупацию, это могло бы предотвратить полномасштабное вторжение. "Мы все заинтересованы в том, чтобы не дать Путину возможности победить", – подчеркнул он.

Напомним, люди Трампа включили шантаж и медийные атаки на Украину.

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