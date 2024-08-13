Подготовка к учебному году: как будет проходить учебный процесс в условиях отключения света

Более половины учебных заведений Украины оснащены автономными источниками энергии – генераторами и собственными котельными. Это позволит проводить очные занятия даже при отключении централизованного электроснабжения. Такую информацию озвучил Андрей Сташко, заместитель главы Министерства образования и науки Украины, во время трансляции национального телемарафона. Об этом пишет Главком.

"По данным регионов, более 50% школ имеют собственные системы отопления. Это значит, что даже при перебоях с электроэнергией эти заведения смогут продолжать очное обучение, конечно, при наличии укрытий и соответствующего уровня безопасности", - подчеркнул чиновник.

Сташков также отметил, что учебные заведения, которые не смогут обеспечить очный формат, будут вынуждены перейти на синхронное обучение. В таком случае учителя будут давать учащимся задачи, а затем контролировать их выполнение.

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