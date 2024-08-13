Підготовка до навчального року: як проходитиме навчальний процес в умовах відключення світла

Понад половина навчальних закладів України оснащені автономними джерелами енергії - генераторами та власними котельнями. Це дозволить проводити очні заняття навіть за умови відключення централізованого електропостачання. Таку інформацію озвучив Андрій Сташків, заступник очільника Міністерства освіти і науки України, під час трансляції національного телемарафону. Про це пише Главком.

"За даними регіонів, більше 50% шкіл мають власні системи опалення. Це означає, що навіть при перебоях з електроенергією, ці заклади зможуть продовжувати очне навчання, звісно, за наявності укриттів та відповідного рівня безпеки," - підкреслив посадовець.

Сташків також зазначив, що навчальні заклади, які не зможуть забезпечити очний формат, будуть вимушені перейти на синхронне навчання. У такому випадку вчителі надаватимуть учням завдання, а потім контролюватимуть їх виконання.

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