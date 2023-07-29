Подготовка школ к 1 сентября: в МОН рассказали, в скольких заведениях есть укрытия

В Украине около 65% учебных заведений имеют укрытие. В частности, лучшая ситуация с наличием хранилищ сложилась в учреждениях профессионально-технического образования – 95%.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время телемарафона. Он отметил, что местные военные администрации будут принимать решение о форме обучения в учебных заведениях с 1 сентября.

"В настоящее время государство выделило отдельную субвенцию для обеспечения и дополнительного обустройства укрытий – это 1,5 млрд гривен было принято постановление о его распределении. Эта субвенция уже пошла по регионам. Регионы должны обустраивать укрытия там, где их нет", – сказал Андрей Витренко. .

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По его словам, в учреждениях профессионально-технического образования сложилась лучшая ситуация с укрытиями, в том числе 95% заведений оборудованы хранилищами. В то время как в школах и детских садах наблюдается худшая ситуация: 75% и 55% имеют укрытие.

Он отметил, что за наличие укрытий в учреждениях профессионального, высшего и высшего образования отвечают руководители заведений, тогда как за состояние хранилищ в детских садах, школах и профессионально-технических заведениях – местные территориальные общины.

В МОН добавили, что местные военные администрации будут принимать окончательное решение о форме обучения с 1 сентября. В частности, она будет зависеть от военно-политической и ситуации безопасности.

Напомним, ранее мы рассказывали, к чему может сниться школа. В частности, есть поверье, что видеть во сне учебные заведения – плохая примета.

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