Пограничники эффектно уничтожили группу российских оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются под Бахмутом Донецкой области.

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Пограничники уничтожили группу оккупантов, занимавшихся инженерными работами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Закоп от пограничников: аэроразведка ГНСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оккупанты роют окоп. На следующих кадрах видна атака беспилотника, которым руководил военнослужащий Госпогранслужбы.

БПЛА сбросил взрывчатку прямо в фортификационное сооружение оккупантов. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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